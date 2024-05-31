Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 31 Mayıs | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 07:41 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 31 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1399. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 31 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 31 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 30 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını Zeynep gelin kazandı.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Bruno Fernandes bombası!
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev
G.Saray'a Hollandalı dinamo! Premier Lig'den geliyor
Torreira'nın partneri belirlendi! Transferde zorlu rakipler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 30 Mayıs Perşembe
Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2024 puan durumu
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:47
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:45
Hoş geldin Bodrum FK Hoş geldin Bodrum FK 00:40
Derbi F.Bahçe’nin Derbi F.Bahçe’nin 00:38
Şampiyon Bodrum FK Şampiyon Bodrum FK 00:38
Cavani'den milli takım kararı! Cavani'den milli takım kararı! 23:41
Daha Eski
Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! 23:21
F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! 22:54
Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK! Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK! 22:52
F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! 22:52
Terim şampiyonluk kutlamasında! Okan Buruk... Terim şampiyonluk kutlamasında! Okan Buruk... 22:52
Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" 22:52