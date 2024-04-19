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Survivor 19 Nisan eleme adayı kim oldu? İŞTE SURVİVOR YENİ ELEME ADAYLARI

Survivor All Star 2024, 19 Nisan Cuma günü 2 dokunulmazlık oyunuyla seyircisi karşısına çıktı. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, bu heyecan dolu yarışmada 19 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyunlarını kimler, hangi takımlar kazandı? Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'ın 19 Nisan Pazar günü yayınlanan bölümünde yaşananlar ve detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 00:01
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Survivor 19 Nisan eleme adayı kim oldu? İŞTE SURVİVOR YENİ ELEME ADAYLARI

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİMLER KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 19 Nisan Pazar günü 2 tane dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 19 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyunlarını kimler, hangi takımlar kazandı? Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 19 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 19 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yapılan ada konseyi sonrası ilk eleme adayı BERNA oldu.

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu da KIRMIZI TAKIM kazandı.

SURVIVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Detaylar geliyor...

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