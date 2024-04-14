Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 Nisan Pazar

Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 Nisan Pazar

Survivor All Star 2024, 14 Nisan Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 14 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 14 Nisan Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 17:50
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Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 Nisan Pazar

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 14 Nisan Pazar günü dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 14 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 14 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 14 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

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