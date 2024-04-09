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Zaman Makinesi filmi konusu nedir? - Zaman Makinesi 1973 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Yeşilçam'ın usta ismi Aram Gülyüz'ün yaptığı, başrolünde başarılı komedi oyuncusu Gürgen Öz'ün yer aldığı Zaman Makinesi filmi konusu ve oyuncuları ile ilgi çekti. İzleyiciler tarafından araştırılına Zaman Makinesi filmi komedi türünde çekildi. Zaman Makinesi filmi konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 22:10 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 22:10
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Zaman Makinesi filmi konusu nedir? - Zaman Makinesi 1973 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Zaman Makinesi filmi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dönem filmi olan Zaman Makinesi komedi türünde çekildi. Yönetmenliğini Yeşilçam'ın usta ismi Aram Gülyüz'ün yaptığı film oyuncuları ile de göz dolduruyor. Zaman Makinesi filmi konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Detaylar haberimizde...

ZAMAN MAKİNESİ 1973 KONUSU NEDİR?

Hayatta isteyebileceği her şeyi çalışmaksızın elde etmiş olan Tolga, gamsız bir hayat sürmektedir. Babası Ali Rıza ölünce, miras bıraktığı onca şeyden Tolga'ya kala kala bir Anadol STC 16 kalmıştır. duruma anlam verememenin yanında epey de sinirlenmiştir. Ancak öfkeyle gaza bastığında birden havaya yükselir ve göğe çıkar. Bir plaja iniş yaptıktan sonra arabayı tamire götürür fakat insanlar giyiminden konuşmasına kadar yaptığı her şeyi garip karşılamaktadır. Tamir parası konusunda ustayla anlaşamaz.

Usta bunun üzerine kendisine yanında çalışmayı teklif eder. Tolga'ya da her şey tuhaf gelmeye başlamıştır ki o sırada bir şey fark eder: Artık bulunduğu yılda değildir! 1973 yazına arabayla iniş yapmıştır. Yersiz yurtsuz ve parasız kalan Tolga'ya acıyan Çiko onunla ilgilenip onu kollamaya başlar. 1973 yılının nostaljisinin yaşamanın yanında Tolga, tanıdığı insanlarla ve yaşadıklarıyla o yaşına kadar almadığı bir hayat dersi de alacaktır.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Gürgen Öz
  • Seda Bakan
  • Damla Cangül
  • Can Bartu Aslan
  • Ali Yoğurtçuoğlu

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