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YEMEKTEYİZ puan tablosu 2 NİSAN Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Metin kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Metin Bey oldu. Metin Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Metin kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 2 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 18:20 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 18:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 2 NİSAN Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Metin kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Metin Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 2 Nisan 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ METİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2 Nisan yarışmacısı Metin Bey oldu. Metin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1 Nisan yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 6

Metin: 6

Esra: 5

Efe: 4

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