Haberler Magazin Survivor ödül oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 3 Nisan 2024

Survivor ödül oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 3 Nisan 2024

Survivor All Star 2024'te heyecan, 3 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 3 Nisan Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 02:20 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 02:30
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 3 Nisan 2024

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 3 Nisan Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 3 Nisan Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
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