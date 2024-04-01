Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 1 Nisan Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 1 Nisan Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 1 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 1 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 1 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 23:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 1 Nisan Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 1 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 1 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 1 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf MAVİ TAKIM oldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular
'Teröristan'a asla geçit yok! Ankara'da PKK'nın kökünü kazıyacak kritik zirve: Yaza harekat sinyali
Transferde Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri...
İtalyan devinden Kerem bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YEMEKTEYİZ puan tablosu 1 NİSAN Pazartesi
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? (1 Nisan)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 Nisan rakamları
AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024
iPhone SE 4 fiyatı ne kadar, kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! 23:57
Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! 23:54
Eczacıbaşı seride öne geçti! Eczacıbaşı seride öne geçti! 23:35
Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! 23:28
Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki! Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki! 23:13
G.Saray Hatayspor maçına hazır! G.Saray Hatayspor maçına hazır! 22:03
Daha Eski
Trabzonspor'da Onuachu sevinci! Trabzonspor'da Onuachu sevinci! 20:42
Transferde Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri... Transferde Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri... 19:10
F.Bahçe Opet avantajı kaptı! F.Bahçe Opet avantajı kaptı! 18:52
İtalyan devinden Kerem bombası! İtalyan devinden Kerem bombası! 18:37
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor! 18:34
Trabzonspor'dan PFDK kararları sonrası açıklama Trabzonspor'dan PFDK kararları sonrası açıklama 17:06