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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 1 Nisan Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 1 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 1 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 1 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 02:04 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 02:33
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 1 Nisan Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 1 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 1 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 1 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı alan takım belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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