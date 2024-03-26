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Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 26 Mart Salı

Survivor All Star 2024, 26 Mart Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 26 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 26 Mart Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 01:10 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 01:20
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Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 26 Mart Salı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 26 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 26 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 26 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf MAVİ TAKIM oldu.

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