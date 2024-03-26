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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Mart Çarşamba | Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 27 Mart Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 27 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 27 Mart Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 02:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 02:50
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Mart Çarşamba | Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 27 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 27 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 27 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı.

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