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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 24 Mart Pazar

Survivor All Star 2024, 24 Mart Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 24 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 24 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 20:10 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 20:20
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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 24 Mart Pazar

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 24 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 24 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 24 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı.

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