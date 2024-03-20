GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 MART | 🌘Ay Aslan burcunda: Yanlış anlaşılmalara dikkat!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 MART 🌘 | Bugün etrafınızdaki olay ve kişilerin çok dışında hissedebilirsiniz. Bir yerlere ait olamama düşüncesi, bedeninizi saran bir zehirli sarmaşık gibi sizi kolayca ele geçirebilir. Bunun önüne geçmek için eski dostlarla biraz dertleşmeyi tercih edebilirsiniz. Tanıdık ve güvende hissettiren yüzler görmek bu duygudan hızlıca kurtulmanızı sağlayacaktır. İşte 20 Mart Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

♈KOÇ BURCU

Sağlığınızı korumak istiyorsanız aşırılıklara kaçmayın. Uzun süredir üzerinde durduğunuz bir projeyi iş alanında gerçekleştirmeye karar verebilirsiniz. Ev işlerini dengelemeye çalışırken çok fazla yorulmamak için yardım arayın. Uzun mesafeli bir seyahat için rahat bir yolculuk öngörülüyor. Size yardım eden biri mucizevi bir şekilde ortaya çıkacak ve moralinizi yükseltecek.

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♉BOĞA BURCU

Forma girmek için antrenmanlarınıza tekrar başlamayı seçebilirsiniz. Başlattığınız bir girişimden iyi karlar elde etmeye hazırsınız. Bir hata yaptığınızda bir üst düzemin sizi uyarabileceği bir durum söz konusu olabilir. Huysuz bir aile üyesiyle yumuşak bir şekilde başa çıkmanız gerekebilir. Eğlence arayanlar heyecan verici bir gezi planlayabilir. Bazıları için istedikleri kuruma kabul edilecekleri işaret ediliyor. Bir sosyal etkinlik size hoş bir değişiklik sağlayabilir.

♊İKİZLER BURCU

Uzun süredir hasta olanlar durumlarının öncekinden çok daha iyi olduğunu görecekler. Paranızla dikkatsiz davranabilir ve kendinizi nakit sıkıntısı içinde bulabilirsiniz. Prestijli bir organizasyonun bir parçası olma şansı bazılarınız için yakın bir gelecekte. Evde sakinlik ve huzur sağlamak için çaba harcanması gerekebilir. Bir sınavda veya mülakatta iyi bir performans size başarı yolunda sağlam adımlar attıracaktır. Risk almaktan korkmadığınız için amacınıza ulaşmaktan hiçbir şey sizi alıkoyamaz.

♋YENGEÇ BURCU

Sağlık ve finansal açıdan herhangi bir problem öngörülmüyor. Birisi paranızı almak için sizi ikna etmeye çalışabilir, bu yüzden dikkatli olun. Maaşlı çalışanlar için mükemmel bir fırsat yakın gelecekte. Bazıları geniş aile üyeleriyle buluşabilir. Eğlenmek ve dışarıda yemek yemek için mükemmel bir gün. Bazıları için yeni bir mülk edinme olasılığı var. Bazı öğrenciler istedikleri kurumda istedikleri dersi alacaklar.

♌ASLAN BURCU

Sağlık açısından, kendinizi dünyanın tepesinde hissetmeniz olasıdır. Miras veya hediye yoluyla para kazanmak bazıları için mümkündür. Yeni müşteriler ve yükselen itibar, genç profesyonellere yeni bir heyecan vaat ediyor. Ailedeki biri sürekli endişe kaynağı olabilir. Eğer direksiyon başındaysanız uzun bir yolculuk yorucu olabilir. Mülkle ilgili bazı komplikasyonlar öngörülmektedir.

♍BAŞAK BURCU

Düzenli antrenmanlarınızı sürdürerek sağlığınızı koruyorsunuz. Finansal etkilerinden emin olmadığınız sürece hiçbir şeyi uygulamayın. Ofiste sizi zorlayan acil işler olabilir, ancak bunları rekor sürede tamamlayacaksınız. Mevsim değişikliği, bazılarının evlerini düzenlemesine neden olabilir. Arkadaşlarla piknik yapmak mümkün ve eğlenceli olacak. Mülk konuları sizin istediğiniz gibi sonuçlanma eğiliminde.

♎TERAZİ BURCU

Bazılarınız formunuza geri dönmeye karar verecek ve hatta bir spor salonuna katılabilir. Karlı bir girişimde bulunmaya çalışanlar başarılı olacaktır. Resmi bir yolculuk gerçekleşir ve yeni fırsatlar kapılarını açar. Aile içinde bir kutlama olasıdır. Bugün aşırı hızlı sürmek tehlikeli olabilir. Bir mülkiyet anlaşmazlığı açığa çıkabilir. Akademik performansta diğerlerinden daha öne çıkmanız muhtemeldir.

♏AKREP BURCU

Forma girmeye çalıştığınız bir şey başarılı olabilir. Mali yardım gelebilir ve bazı hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. İş yerindeki ihmaliniz, üstlerinizin gözünde kötü bir izlenim bırakabilir. Aile üyeleriyle bazı konularda karşı karşıya gelebilirsiniz. Şehir dışına seyahat etmeyi planlıyorsanız iyi bir gün olabilir. Şans, akademik alanda sizden yana olabilir.

♐YAY BURCU

Kötü hissedenler belirgin bir iyileşme gösterebilir. Paranızı birine güvenerek yanabilirsiniz. Bir üst düzeme veya iş arkadaşınıza karşı ilişkinizde hoşnutsuzluk yaşayabilirsiniz. Çözmeye çalıştığınız aile içi bir anlaşmazlık kötüye gidebilir. Hedefinize ulaşmak için bir yolculuk sizi yorabilir, ancak amacınıza ulaşabilirsiniz. Uygun bir konaklama arayanlar cebine uygun olanı bulabilir.

♑OĞLAK BURCU

Günlük antrenman programınız sizi fit ve enerjik hissettirebilir. Kapattığınız bir anlaşma altın yumurta getirebilir. Üstlenmiş veya planladığınız bir profesyonel girişim başarılı olabilir. Yakın çevrenizin rehberliği büyük yardım sağlayabilir. Şehir dışına bir seyahat düzenlemekten keyif alabilirsiniz. Birisi sizi birinci sınıf bir mülk satın almaya ikna edebilir.

♒KOVA BURCU

Sağlıkla ilgili iyi seçeneklerden bazılarını seçme olasılığınız var. Birisi size paranızı çoğaltma yollarını bulmanıza yardımcı olabilir. İş yerinde belirli bir şekilde olmasını istediğiniz bir şeyin gerçekleşme olasılığı yüksek. Ortak bir aile düzeninde bazı gerginlikler öngörülebilir. Sık seyahat etmek sizi rahatsız edebilir ve mola vermeye zorlayabilir. Öğrenciler için umut verici bir başlangıç olabilir.

♓BALIK BURCU

Günlük fitness rutininiz sizi fit ve enerjik tutabilir. İmzaladığınız bir anlaşma altın yumurta getirebilir. Üstlenmiş veya planladığınız bir profesyonel girişim başarılı olabilir. Yakın çevrenizin rehberliği büyük yardım sağlayabilir. Şehir dışına bir seyahat düzenlemekten keyif alabilirsiniz. Birisi sizi birinci sınıf bir mülk satın almaya ikna edebilir.