Haberler Magazin GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 MART | 🐍Dost görünümlü yılanlar etrafınızı sarmış!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 MART | 🐍Dost görünümlü yılanlar etrafınızı sarmış!

Haftanın ikinci gününde Ay, Yengeç burcundaki hareketlerine devam ederken yaşanacak birçok olumsuzluğun başlangıç yeri bugün olabilir. Karşınıza çıkan engellere karşı dimdik ayakta durmalısınız. Fazla nezaketten kaçının, düşmanınıza dişinizi gösterin. Unutmayın ki fazla tevazunun sonu vasattan nasihat dinlemektir. İşte 19 Mart Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 MART | 🐍Dost görünümlü yılanlar etrafınızı sarmış!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 MART🐍| Bugün, güvendiğiniz insanlara olan inancınızı sorgulamak ve yeni sınırlar çizmek için tam vakti! Yaşadığınız birkaç olumsuz olayın ardından kimlerle hangi sırlarınızı paylaştığınızı düşünüp buna göre bir adım atmalısınız. Aksi halde sıkıntılar bir süre peşinizi bırakmayacak. Etrafınızdaki insanları gözlemleyin ve dost görünümlü yılanların farkına varın. İşte 19 Mart Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

  • Profesyonel olarak sorumlu olmanız gerekiyor. Gerektiğinde kendinizi belli etmelisiniz.

  • Sosyal çevrelerde etki yaratıyorsunuz ve neredeyse herkesin davet listesinde bulunuyorsunuz.

  • Yakın bir gelecekte yurt dışı seyahati gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU

  • Sanatsal/yaratıcı yanınız gelişiyor ve bugün kendinizi ifade etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yaratıcılığınız için uygun bir platform bulun. Bir sanat okulu, müzik okulu veya uzmanlık alanınıza uygun olan herhangi bir eğitime katılmak önerilir.

İKİZLER BURCU

  • Geri durmayın; akışa kapılın ve biraz risk alın.

  • Diğerlerinin ek sorumluluklar yüklemesine izin vermeyin.

  • Düşüncelerinizi kağıda dökün.

YENGEÇ BURCU

  • Bugün aşırı duygusal olabilirsiniz.

  • Geçmiş deneyimlerinizi ve ilişkilerinizi düşünmek için zaman ayırmalısınız.

  • Zor kararlar aldığınızda daha rahat hissediyorsunuz ve artık yargılanma ihtiyacı duymuyorsunuz.

ASLAN BURCU

  • Yaşadığınız hayal kırıklığı veya başarısızlık, kimlere güvenebileceğinizi bilmenizi zorlaştırdı.

  • Güneş yönetici gezegeniniz, ailevi konularda kapanış vaat ediyor.

  • Bugün fırsatların sizi bulmasını beklemeyin, dışarı çıkın ve fırsatları kendiniz keşfedin.

BAŞAK BURCU

  • Düşmanlarınızın yaratacağı zararı dengelemeye hazırlıklı olun.

  • Meşgul olursanız, geçtiğiniz kişisel baskıları hissetmezsiniz.

  • Gerçeği esnetirseniz, yapmadığınız bir şeyden suçlanabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

  • Değişim zamanı geçiriyorsunuz, ancak daha iyi bir perspektif hakim oluyor.

  • Başkalarının işlerine karışmayın.

  • Diplomatik olmak önemlidir, çünkü sağduyu cesaretin gerisinde kalmıştır.

AKREP BURCU

  • Diğer insanların taahhütlerine fazla güvenmeyin, çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

  • Duyarlı bir aile üyesi ekstra zamanınızı gerektirebilir.

  • Yakın gelecekte seyahat planları var.

YAY BURCU

  • İlişkileriniz düzelmeye başlıyor, bu yüzden artık belirli kişilerle karşılaşmaktan endişe duymamalısınız.

  • İşle ilgili işlemler destekleniyor.

  • Akrabalarınızla iletişime geçebilirsiniz. Alacağınız haber veya bilgi son derece tatmin edici olacak.

OĞLAK BURCU

  • İş değişikliği gerekiyor gibi görünüyor ve heyecanlısınız. Başvurular gönderin ve mülakatlara katılın.

  • Bir sosyal aktivite, yeni bir ilişkiye heyecan katıyor ve her ikiniz de de birbirinizde hoş bulduğunuz yeni yönler keşfediyorsunuz.

KOVA BURCU

  • Yüzeyin altında birçok duyguyu sakladınız ve bugün bir volkan gibi patlamaya hazır hissediyorsunuz. İdeal bir durum değil.

  • Bir mola vermeniz ve stres atma aktivitelerine zaman ayırmanız gerekiyor - yoga, yüzme veya ne olursa...

BALIK BURCU

  • Sırları saklamayı seversiniz, ama bugün daha iletişimci olmalısınız ve kartlarınızı masaya koymalısınız.

  • Aşk ilişkiniz dengesizleşiyor, siz verirken diğer taraf alıyor. Bu konuda konuşun ve endişelerinizi paylaşın.

DİĞER
Armut dibine düştü! Behzat Uygur'un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı! İşte Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları...
CHP'deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin
Avcı F.Bahçeli yıldızı Kartal'a şikayet etti!
Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE! Bakan Göktaş tarih verdi: 49 bin 901 kişiyi istihdam edeceğiz!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (19 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi 09:07
Avcı F.Bahçeli yıldızı Kartal'a şikayet etti! Avcı F.Bahçeli yıldızı Kartal'a şikayet etti! 09:06
SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları 08:26
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:49
Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! 23:49
Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! 23:49
Daha Eski
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:14
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:24
Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı 07:50
FIFA'dan Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! FIFA'dan Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! 23:48
Olaylı maç sonrası gözaltı kararları! Olaylı maç sonrası gözaltı kararları! 23:48
Josef'ten F.Bahçeli taraftarlara gönderme! Josef'ten F.Bahçeli taraftarlara gönderme! 23:48