GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 MART | 🐍Dost görünümlü yılanlar etrafınızı sarmış!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 MART🐍| Bugün, güvendiğiniz insanlara olan inancınızı sorgulamak ve yeni sınırlar çizmek için tam vakti! Yaşadığınız birkaç olumsuz olayın ardından kimlerle hangi sırlarınızı paylaştığınızı düşünüp buna göre bir adım atmalısınız. Aksi halde sıkıntılar bir süre peşinizi bırakmayacak. Etrafınızdaki insanları gözlemleyin ve dost görünümlü yılanların farkına varın. İşte 19 Mart Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

♈KOÇ BURCU

Profesyonel olarak sorumlu olmanız gerekiyor. Gerektiğinde kendinizi belli etmelisiniz.

Sosyal çevrelerde etki yaratıyorsunuz ve neredeyse herkesin davet listesinde bulunuyorsunuz.

Yakın bir gelecekte yurt dışı seyahati gündeme gelebilir.

♉BOĞA BURCU

Sanatsal/yaratıcı yanınız gelişiyor ve bugün kendinizi ifade etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yaratıcılığınız için uygun bir platform bulun. Bir sanat okulu, müzik okulu veya uzmanlık alanınıza uygun olan herhangi bir eğitime katılmak önerilir.

♊İKİZLER BURCU

Geri durmayın; akışa kapılın ve biraz risk alın.

Diğerlerinin ek sorumluluklar yüklemesine izin vermeyin.

Düşüncelerinizi kağıda dökün.

♋YENGEÇ BURCU

Bugün aşırı duygusal olabilirsiniz.

Geçmiş deneyimlerinizi ve ilişkilerinizi düşünmek için zaman ayırmalısınız.

Zor kararlar aldığınızda daha rahat hissediyorsunuz ve artık yargılanma ihtiyacı duymuyorsunuz.

♌ASLAN BURCU

Yaşadığınız hayal kırıklığı veya başarısızlık, kimlere güvenebileceğinizi bilmenizi zorlaştırdı.

Güneş yönetici gezegeniniz, ailevi konularda kapanış vaat ediyor.

Bugün fırsatların sizi bulmasını beklemeyin, dışarı çıkın ve fırsatları kendiniz keşfedin.

♍BAŞAK BURCU

Düşmanlarınızın yaratacağı zararı dengelemeye hazırlıklı olun.

Meşgul olursanız, geçtiğiniz kişisel baskıları hissetmezsiniz.

Gerçeği esnetirseniz, yapmadığınız bir şeyden suçlanabilirsiniz.

♎TERAZİ BURCU

Değişim zamanı geçiriyorsunuz, ancak daha iyi bir perspektif hakim oluyor.

Başkalarının işlerine karışmayın.

Diplomatik olmak önemlidir, çünkü sağduyu cesaretin gerisinde kalmıştır.

♏AKREP BURCU

Diğer insanların taahhütlerine fazla güvenmeyin, çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Duyarlı bir aile üyesi ekstra zamanınızı gerektirebilir.

Yakın gelecekte seyahat planları var.

♐YAY BURCU

İlişkileriniz düzelmeye başlıyor, bu yüzden artık belirli kişilerle karşılaşmaktan endişe duymamalısınız.

İşle ilgili işlemler destekleniyor.

Akrabalarınızla iletişime geçebilirsiniz. Alacağınız haber veya bilgi son derece tatmin edici olacak.

♑OĞLAK BURCU

İş değişikliği gerekiyor gibi görünüyor ve heyecanlısınız. Başvurular gönderin ve mülakatlara katılın.

Bir sosyal aktivite, yeni bir ilişkiye heyecan katıyor ve her ikiniz de de birbirinizde hoş bulduğunuz yeni yönler keşfediyorsunuz.

♒KOVA BURCU

Yüzeyin altında birçok duyguyu sakladınız ve bugün bir volkan gibi patlamaya hazır hissediyorsunuz. İdeal bir durum değil.

Bir mola vermeniz ve stres atma aktivitelerine zaman ayırmanız gerekiyor - yoga, yüzme veya ne olursa...

♓BALIK BURCU