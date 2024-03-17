TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 17 MART 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?

a) Mustafa Kemal Paşa, Antep

b) Kazım Karabekir Paşa, Erzurum

c) Miralay İsmet, Malatya

d) Fevzi Paşa, Kozan

CEVAP: D