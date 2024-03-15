GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 15 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 15 MART? | Gelinim Mutfakta'nın 1345. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 15 Mart Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15 Mart Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 15 MART CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1345. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 11 - 15 Mart hafta finalinde bilezikleri alan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 Mart Perşembe günü çeyrek altını Yeşim gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 - 8 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 - 8 Mart hafta finalinde elenen isim Rabia gelin oldu.