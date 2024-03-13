GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 MART 2024 | 🌙Ay Boğa burcunda! Varoluşsal sancılar yükleniyor...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 MART 2024 | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu için günlük burç yorumları araştırılmaya başlandı. Ay'ın Boğa burcuna geçişi, ortada hiçbir sebep yokken ikili ilişkilerde güven sorgulamaya sebep olabilir. Ait olmadığınız yerde hissetmek, hayalini kurduğunuz kişiden çok daha farklı birine dönüşmek... Bu gerçekler sizi bir süreliğine sarsabilir. Ancak olduğunuz kişiden ve bulunduğunuz konumdan mutlu olmak sizin elinizde. İşte 13 Mart günlük burç yorumları...

♈KOÇ BURCU

Sosyal çevrede yeni insanlarla tanışacaksınız, ancak nefret ve aşağılık kompleksi acısı nedeniyle yeni ilişkilerden faydalanamayacaksınız. Sağlıkta iniş çıkışlar olacak; kan, safra veya gazla ilgili sorunlar vücudu rahatsız edecek. Ailenin bir üyesinin ani hastalığı nedeniyle para aceleyle harcanacak. Bugün iş ve evde birçok önemli görev, maddi nedenlerden dolayı bekleyecek. Bugün borçlanmaya kalkışmayın. Eski bir sevgiliyle karşılaşmaktan mutlu olacaksınız.

♉BOĞA BURCU

Beklenmedik bir iş nedeniyle önceden planlanmış program değişecek. Rakipler, iş alanında hakimiyet kuracaklarından iş genişleme planları askıda kalacak. Öğle vaktine kadar maddi kazançlar için özlem duyacaksınız, sonra durum sizin için elverişli hale gelecek. Dini inançlar canlanacak, bu da zihinsel huzur sağlayacak ve maddi kazanç da ani olarak gerçekleşecek. Küçük meseleler hariç, sağlık bugün normal olacak. Aile ortamında huzur olsa da, ani bir düşmanca ortam bir rahatsızlık yaratacak.

♊İKİZLER BURCU

Bir görevi tamamlarken, diğer önemli görevler tamamlanmayacak. Bugün daha fazla tembellik olacak, yine de zorunluluktan dolayı sıkı çalışmak zorunda kalacaksınız, ancak zihindeki kararsızlık ve belirsizlik durumu sizi faydalandırmaktan alıkoyacak. Maddi nedenlerden dolayı kadınlar veya diğer aile üyeleri ile anlaşmazlıklar olabilir. Öğleden sonra fiziksel zayıflık hissedeceksiniz, bu yüzden biraz dinlenin. Dini etkinliklere katılım nedeniyle ev işleri aksayacak. Kadınlar evdeki durumdan daha fazla endişeli olacaklar.

♋YENGEÇ BURCU

Önemli bir işle ilgili birinin kararını beklemek zorunda kalacaksınız. Çalışanlar daha fazla işten dolayı rahatsızlık hissedecekler. İş dünyası da öğlen vaktine kadar ilgisizlikten muzdarip olacak. Ama öğleden sonra daha iyi olacak. Durmuş işler ivme kazanacak, işlerde satışlar artacak ve para akışı nedeniyle eksik işler tamamlanacak. Kadınların duyguları anlık olarak değişecek, bu da doğru kararı vermenin zor olmasına neden olacak. Büyük insanlardan bencil kazançlar elde edeceksiniz.

♌ASLAN BURCU

Sadaka yaparak iyi işlerin bir paydaşı olacaksınız. Bugün sosyal çevreniz de artacak ve bu da gelecekte faydalar getirecek. İş adamları biraz işlerine karşı kayıtsız olacaklar, yine de günün başlangıcı biraz sıkıntılı olacak, sonra zamanın zenginlik ve saygı artışı olacağına dair umutlar yeşerecek. Rakipler güçlü olacak ve arada gereksiz tartışmalar olabilir. Atalara dair işlerinizi ihmal etseniz bile bundan biraz fayda göreceksiniz. Kadınlar bazı olaylar hakkında kıskanç olacaklar.

♍BAŞAK BURCU

Öğrenciler çalışmalarında daha iyi sonuçlar alacaklar. İş insanları da tamamlanmamış işlerinden dolayı bir nebze rahat nefes alacaklar, ancak bugün iş alanındaki bazı kişilerden gelen sert tutum nedeniyle iş biraz etkilenebilir. Yeni sözleşmeler almak için bugün zorlu çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Para ile ilgili sorunlar biraz sakin kalacak. Evdeki büyükler veya kadınlar bugün herhangi bir neden olmaksızın kızgın olabilirler, bu da ortamın bir süre karışık kalmasına neden olacak. Sabırlı olun.

♎TERAZİ BURCU

Sabah birinin keyfi tutumundan dolayı sıkıntı çekebilirsiniz. Ancak bugün ekonomik açıdan uğurlu olacak. İşte uzun süredir takılı kalan parayı geri alma konusunda huzur olacak. Evde ve dışarıda insanlar da zeka yeteneğinizi övecekler. Ancak bazı yanlış anlamalardan dolayı ev ortamının bozulması olası. Gereksiz bir anlaşmazlık yaşamamak için birinin sözlerine sadece gerekli olduğunda cevap verin, aksi takdirde gereksiz bir anlaşmazlıktan kaçınmak için sessiz kalın. Kadınlar iyi haber almak için mutlu olacaklar, ancak başka bir nedenden dolayı zihinsel heyecan olacak.

♏AKREP BURCU

Bugün sizin için normal bir gün olacak, ancak aile ilişkilerini sürdürmeye çalışmalısınız. Bugün, düşüncelerinizde keskin olmak ve mantıklı bir çalışma tarzına sahip olmak, karşılıklı anlaşmazlıkların tırmanmasına izin vermeyeceksiniz, ancak birisi aşırı davranırsa sabrınızı da kaybedebilirsiniz. Unutmayın ki bunun sonuçları gelecekte ciddi olabilir. Sabırlı olun. Hükümetle veya herhangi bir mülkle ilgili işlere bulaşmanız gerekebilir, mümkün olduğunca bugün bunu kaçının. Ruhani etkinliklere katılmak biraz zihinsel huzur sağlayacak. Kendinizi maddi konularda zorlamayın. Çocuklarınıza çok fazla özgürlük vermeyin.

♐YAY BURCU

Fününüz yoğunluk dolu geçecek, ancak işten zihninizi dağıttığınız için insanların eleştirileriyle karşılaşmanız gerekecek. Bugünkü planlarınız eksik kalabilir. Ev işleri nedeniyle işte gecikmeler olacak, bu da aceleyle yapılan işlerde kayıplara neden olabilir. Şu anda yeni iş veya iş genişlemesi planları ertelemelisiniz. Bugün ani bir kayıp olasılığı da var, bu öfke meslektaşlara yansıtılacak. Ev ve dış mekanınızı iyileştirmeye çalışsanız bile, yine de karmaşa olacak. Karşı cinsten çekim yeni sorunlara yol açabilir, bu yüzden dikkatli olun.

♑OĞLAK BURCU

Bugün günün ilk yarısı için faydalı olacak, ancak bazı şeyleri göz ardı etme eğiliminiz bazı eksikliklere yol açacak. Kadınlar bugün daha şüpheci olacaklar, bu problem aynı zamanda evde anlaşmazlığın nedeni olacak. Öğle vaktinden önce hükümetle veya diğer önemli işlerle ilgili her şeyi tamamlayın, sonra durum tam tersi olacak. Herhangi bir işte başarılı olmak için çabalasanız da, başarının şüpheli olacak. Maddi sorunlar ortaya çıkacak. İşteki insanlar, memurların kaba davranışlarından incinebilirler. Bugün, ani bir harcama artışı borçlanmaya neden olabilir. Mümkün olduğunca bugün borçlanmayın. Çocuklardan dolayı rahatsızlık olacak.

♒KOVA BURCU

İşte yaşanan belirsizlikler nedeniyle özel etkinlikler düzenleyemeyeceksiniz. Finansal kazançların hızı da yavaş olacak, ancak yine de bu konulara çok önem vermeyeceksiniz. Dini ritüllere ve ibadete katılacaksınız ve onlar için harcama yapacaksınız. İş insanları, gelecekteki ekonomik planlarını güçlendirecek yeni sözleşmeler alabilirler. Aile yaşamı, kurnaz davranışınızdan dolayı keyifli olacak, ancak kadınlar bugün bazı ahlaksız taleplerin yerine getirilmesinde ısrar edebilirler.

♓BALIK BURCU

Bugün ne iş yaparsanız yapın, başarılı olacaksınız, ancak başlangıçta bazı sorunlar görünce moraliniz bozulmasın, sürekli olarak denemeye devam edin. Kadınlar mali konularda net olmadıkları için eleştirilebilirler. İşte meslektaşlarınızla buluşun ve fikirlerinizde anlaşamamanıza rağmen sessiz kalın, aksi takdirde gereksiz bir tartışma yaşanabilir. Öğleden sonraki zaman daha iyi olacak ve çalışmalarınızın sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Aile ortamında biraz gerilim yaşandıktan sonra durum normale dönecek. Akrabalardan hoş haberler alacaksınız. Dini etkinliklere olan inancınız artacak."