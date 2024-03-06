GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 MART | Ay, Oğlak burcunda🌙Kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz

♌ Aslan Burcu

Bugün partnerinizle geçirdiğiniz zamanda bir enerji ve istek patlaması yaşayabilirsiniz, bu da sizi rutin işlerinizden alıkoyabilir. Bu kadar yoğun bir konsantrasyon heyecan verici olabilir ama diğer önemli şeyleri unutmayın ve düzenli görevlerinizi ihmal etmeyin. İlişkinizi geliştirmek harika olsa da, kendinize ve partnerinize ayrı ayrı büyüme zamanı vermek gerekir. Bu aşamayı en iyi şekilde değerlendirin ve sizi tamamen tüketmesine izin vermeyecek kadar bilge olun.