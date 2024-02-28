Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nisanur kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nisanur kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Nisanur Hanım oldu. Nisanur Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nisanur kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 28 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 18:40 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 18:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nisanur kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Nisanur Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 28 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NİSANUR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat yarışmacısı Nisanur Hanım oldu. Nisanur Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Neslihan: 2

Oktay: 2

Emre: 3

Çiğdem: 2

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÇİĞDEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat yarışmacısı Çiğdem Hanım oldu. Çiğdem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Oktay: 6

Neslihan: 5

Emre: 7

Nisanur: 8

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NESLİHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Şubat yarışmacısı Neslihan Hanım oldu. Neslihan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nisanur: 5

Emre: 6

Oktay: 5

Çiğdem: 5

DİĞER
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | A Spor ile Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izle linki şifresiz!
Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da önemli açıklamalar: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz | FLAŞ UYARI
Abdullah Avcı'dan Onuachu sözleri!
Bir Fred daha geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? (28 Şubat)
Survivor ödül oyununu kim kazandı?
LİMONLU KREMALI TART TARİFİ | Limonlu kremalı tart nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Şubat rakamları
Az önce deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'den Icardi itirafı! "A.Gücü maçında..." Kerem'den Icardi itirafı! "A.Gücü maçında..." 18:05
F.Bahçe'den Özbek için suç duyurusu! F.Bahçe'den Özbek için suç duyurusu! 17:42
G.Saray'dan F.Bahçe'nin açıklamasına flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'nin açıklamasına flaş yanıt! 17:32
Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi! Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi! 17:27
F.Bahçe'den Dursun Özbek'e yanıt! F.Bahçe'den Dursun Özbek'e yanıt! 17:22
Çağdaş Atan: Bazı eksiklerimiz var! Çağdaş Atan: Bazı eksiklerimiz var! 17:13
Daha Eski
Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE 17:08
Abdullah Avcı'dan Onuachu sözleri! Abdullah Avcı'dan Onuachu sözleri! 16:49
İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün' İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün' 16:29
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı 16:17
Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi flaş paylaşım! Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi flaş paylaşım! 15:57
Trabzonspor'un Başakşehir maçı 11'i belli oldu! Trabzonspor'un Başakşehir maçı 11'i belli oldu! 15:44