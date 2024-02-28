YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nisanur kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Nisanur Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 28 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NİSANUR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat yarışmacısı Nisanur Hanım oldu. Nisanur Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Neslihan: 2

Oktay: 2

Emre: 3

Çiğdem: 2

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÇİĞDEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat yarışmacısı Çiğdem Hanım oldu. Çiğdem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Oktay: 6

Neslihan: 5

Emre: 7

Nisanur: 8

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NESLİHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Şubat yarışmacısı Neslihan Hanım oldu. Neslihan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nisanur: 5

Emre: 6

Oktay: 5

Çiğdem: 5