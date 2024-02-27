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YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 ŞUBAT Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Çiğdem Hanım oldu. Çiğdem Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 27 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 ŞUBAT Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Çiğdem Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 27 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÇİĞDEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat yarışmacısı Çiğdem Hanım oldu. Çiğdem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Oktay: 6

Neslihan: 5

Emre: 7

Nisanur: 8

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NESLİHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Şubat yarışmacısı Neslihan Hanım oldu. Neslihan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nisanur: 5

Emre: 6

Oktay: 5

Çiğdem: 5

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