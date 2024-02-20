Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 ŞUBAT Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 ŞUBAT Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Ayşe Hanım oldu. Ayşe Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 20 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 ŞUBAT Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ayşe Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 20 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYŞE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat yarışmacısı Ayşe oldu. Ayşe Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 4

Hacer: 5

Menekşe: 6

Necmettin: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUSTAFA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Şubat yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ayşe: 2

Hacer: 2

Menekşe: 3

Necmettin: 1

DİĞER
Gülsim Ali İlhan’ın 'maviş' annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı
Bomba iddia: DEM Parti İBB adaylarının listesini YSK'ya geç teslim etti
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü
Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelinim Mutfakta 20 Şubat 2024 puan durumu
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ŞUBAT 2024 | Gezegenler size ne söylüyor?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor'da flaş istifa! Bandırmaspor'da flaş istifa! 18:09
Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! 17:12
G.Saray'dan Icardi paylaşımı! G.Saray'dan Icardi paylaşımı! 17:10
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü 17:06
Bakan Bak Millileri ziyaret etti! Bakan Bak Millileri ziyaret etti! 16:53
Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! 16:43
Daha Eski
F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! 16:27
Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! 16:20
Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı 16:17
Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! 16:03
Şampiyonlar Ligi'nden flaş Hakan paylaşımı! Şampiyonlar Ligi'nden flaş Hakan paylaşımı! 15:47
Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! 15:30