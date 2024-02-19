Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Şubat Pazartesi - İşte eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Şubat Pazartesi - İşte eleme adayı...

Survivor All Star 2024, 19 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 18 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 19 Şubat Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 00:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Şubat Pazartesi - İşte eleme adayı...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 19 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 19 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 19 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 19 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 19 Şubat Pazar günü yayınlanan yeni bölümün sonunda eleme adayı BOZOK oldu.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Konyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Oyuna girer girmez... Fernando Santos için olay sözler: ‘Korkak…’
CHP ve DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı! CHP'li Barış Yarkadaş'tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray...
G.Saray'dan scout transferi! Buruk hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NE?
YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 ŞUBAT Pazartesi
💥Süper Loto çekildi mi?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Şubat)
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Türkiye Kupası'nı kazanabilmeyi hedefliyoruz" "Türkiye Kupası'nı kazanabilmeyi hedefliyoruz" 00:33
"Teknik adamlığımdaki en kötü..." "Teknik adamlığımdaki en kötü..." 23:38
"Bu galibiyet bizim için çok önemli!" "Bu galibiyet bizim için çok önemli!" 23:25
Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! 23:17
"İlk devre istediğimiz gibi oldu ama..." "İlk devre istediğimiz gibi oldu ama..." 22:42
Fernando Santos'tan öz eleştiri! Fernando Santos'tan öz eleştiri! 22:25
Daha Eski
Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama... Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama... 22:21
"Rakibin oynamasına müsaade ettik!" "Rakibin oynamasına müsaade ettik!" 22:19
Ernest Muci: Sabırsızlıkla bekliyorum Ernest Muci: Sabırsızlıkla bekliyorum 22:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:08
Onur Bulut'tan beklenmedik tepki! Onur Bulut'tan beklenmedik tepki! 22:08
İstanbul'da kazanan Kayseri! İstanbul'da kazanan Kayseri! 22:04