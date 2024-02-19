Haberler Magazin GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 ŞUBAT | Ay Terazi burcunda! Haftanın ilk günü sizi ne bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 ŞUBAT | Ay Terazi burcunda! Haftanın ilk günü sizi ne bekliyor?

Şubat ayında ikinci yarıya girmemizle birlikte serpilen ölü toprağı, tüm enerjinizi çekilmiş hissettirebilir. Bu aralar canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa sebebi havalar! Haftanın ilk gününe güzel haberlerle başlayabilirsiniz. Su burçları için uzun süredir beklenen bir olay nihayet vuku bulabilir. Ancak buna beklediğiniz kadar sevinmeyebilirsiniz. İşte 19 Şubat Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 ŞUBAT | Ay Terazi burcunda! Haftanın ilk günü sizi ne bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 ŞUBAT | Şubat ayı depresifliği, kapalı havalar, iş güç derken moral, motivasyonu dibi gören burçların olduğu doğrudur. Ancak yağışlı havaların geride kalmasıyla ölü toprağını üzerimizden atacağımız günler geliyor. Toplu görüşmeler için planların devreye gireceği bu haftada, uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle vakt geçirip eski günleri anmak oldukça eğlenceli bir aktivite olacak. İşte 19 Şubat Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları..

KOÇ

  • Bugün enerjin ve motivasyonun yüksek. Hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacaksın.
  • Dikkatli olman gereken konu ise sabırsız olmamak. Her şeyin zamanı var.
  • Aşk hayatında ise güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Bekar Koçlar yeni bir aşka yelken açabilir.

👉Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? TIKLA ÖĞREN👈

BOĞA

  • Bugün finansal konularda şanslısın. Beklenmedik bir para alabilirsin.
  • Ailenden ve sevdiklerinden destek alacaksın.
  • Sağlığınla ilgili bazı endişelerin olabilir, ancak fazla kafana takma.

İKİZLER

  • Bugün iş hayatında yoğun bir gün olacak. Dikkatli ve titiz olman gerekiyor.
  • Yeni bir projeye başlayabilirsin.
  • Arkadaşlarınla keyifli vakit geçireceksin.

YENGEÇ

  • Bugün duygusal olarak biraz hassas olabilirsin.
  • Sezgilerin oldukça güçlü olacak.
  • Yaratıcı enerjin yüksek. Sanatsal bir uğraşla ilgilenebilirsin.

ASLAN

  • Bugün kendine güvenin ve özgüvenin yüksek olacak.
  • Herkesin dikkatini çekeceksin.
  • Yeni bir ilişkiye başlayabilirsin.

BAŞAK

  • Bugün ev ve aile ile ilgili konularda yoğun bir gün olacak.
  • Bazı sorumluluklar üstlenmen gerekebilir.
  • Sağlığına dikkat etmen gerekiyor.

TERAZİ

  • Bugün iletişimsel açıdan şanslısın.
  • Yeni insanlarla tanışabilir, güzel sohbetler edebilirsin.
  • Kısa bir seyahate çıkabilirsin.

AKREP

  • Bugün maddi konularda bazı sıkıntılar yaşayabilirsin.
  • Dikkatli olman ve gereksiz yere para harcamaman gerekiyor.
  • Aşk hayatında ise güzel gelişmeler yaşayabilirsin.

YAY

  • Bugün özgürlük ve macera arzusunda olacaksın.
  • Yeni şeyler denemek isteyeceksin.
  • Arkadaşlarınla keyifli vakit geçireceksin.

OĞLAK

  • Bugün iş hayatında bazı zorluklarla karşılaşabilirsin.
  • Sabırlı ve sakin olman gerekiyor.
  • Ailenden ve sevdiklerinden destek alacaksın.

KOVA

  • Bugün yenilik ve değişime açık olacaksın.
  • Yeni bir projeye başlayabilirsin.
  • Arkadaşlarınla keyifli vakit geçireceksin.

BALIK

  • Bugün duygusal açıdan oldukça hassas olabilirsin.
  • Sezgilerin oldukça güçlü olacak.
  • Yaratıcı enerjin yüksek. Sanatsal bir uğraşla ilgilenebilirsin.

DİĞER
En acı veda! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı
Yapay zeka bile kurtaramadı | CHP'nin Ankara'daki aday tanıtım toplantısı bomboş kaldı!
"İyi ki transfer edilmiş"
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyunu 18 Şubat Pazar
Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 ŞUBAT | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul namaz vakitleri (19 Şubat 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme büyük övgü! "Maçın en etkili ismiydi" O isme büyük övgü! "Maçın en etkili ismiydi" 09:12
Çakar'dan flaş yorum! "Penaltı kararı..." Çakar'dan flaş yorum! "Penaltı kararı..." 09:02
"İyi ki transfer edilmiş" "İyi ki transfer edilmiş" 08:49
Bugün kimin maçı var 19 Şubat? Bugün kimin maçı var 19 Şubat? 08:21
Monza Milan'ı 4 golle devirdi! Monza Milan'ı 4 golle devirdi! 00:54
Monza Milan'ı 4 golle devirdi! Monza Milan'ı 4 golle devirdi! 00:54
Daha Eski
Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! 00:50
Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! 00:49
Tarihi zafer Tarihi zafer 00:48
Sparta da galip: 2-1 Sparta da galip: 2-1 00:45
Golde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Golde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 23:53
Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 23:53