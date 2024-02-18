Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 18 Şubat Pazar

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 18 Şubat Pazar

Survivor All Star 2024, 18 Şubat Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 18 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 18 Şubat Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 14:00
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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 18 Şubat Pazar

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 18 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 18 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 18 Şubat Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 18 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 18 Şubat Pazar günü yayınlanan yeni bölümün sonunda eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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