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Survivor kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 15 Şubat Survivor düello oyunu

Survivor All Star 2024'te heyecan, 15 Şubat Perşembe günü yayımlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 15 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 01:50 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 02:10
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Survivor kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 15 Şubat Survivor düello oyunu

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 15 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 15 Şubat Perşembe günü düello oynanacak. Düello sonunda kazanan ve elenen isimler belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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