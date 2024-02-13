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YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 ŞUBAT Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Candan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Candan Hanım oldu. Candan Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Candan Hanım kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 13 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 ŞUBAT Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Candan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Candan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 13 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANDAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Şubat yarışmacısı Candan Hanım oldu. Candan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet Ali: 4

Eray: 5

Müjgan: 4

Hazal: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Şubat yarışmacısı Mehmet Ali Bey oldu. Mehmet Ali Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Müjgan: 4

Eray: 5

Hazal: 5

Candan: 4

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