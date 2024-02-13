Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 Şubat Salı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 Şubat Salı

Survivor All Star 2024 13 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 13 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 13 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 18:49 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 19:00
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 Şubat Salı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 13 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 13 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 13 Şubat Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 13 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 13 Şubat Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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