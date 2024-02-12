Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 Şubat Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 Şubat Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024 12 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 12 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 12 Şubat Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 Şubat Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 12 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 12 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 12 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 12 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 12 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı açıklanınca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

DİĞER
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı! Yüzü ilk defa görünen minik Leyla Süreyya tıpkı annesi Hazal Kaya!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
Şok sözler! "F.Bahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mekanik Filminin Konusu ne? Mekanik oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
EKPSS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM EKPSS başvuru şartları, son başvuru ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Şubat rakamları
Bim aktüel ürünler kataloğu 13 Şubat
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! 10:36
A. Efes'in kupada rakibi belli oldu! A. Efes'in kupada rakibi belli oldu! 10:28
Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in... Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in... 10:27
Kadıköy'den artık çıkış var! Kadıköy'den artık çıkış var! 10:23
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:08
Şok sözler! "F.Bahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor" Şok sözler! "F.Bahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor" 10:07
Daha Eski
Super Bowl'da şampiyon belli oldu! Super Bowl'da şampiyon belli oldu! 09:59
Celtics deplasmanda Heat'e acımadı! Celtics deplasmanda Heat'e acımadı! 09:46
Trabzonspor Hatayspor'u konuk edecek! Trabzonspor Hatayspor'u konuk edecek! 09:28
Tünel bir anda karıştı! Bonucci... Tünel bir anda karıştı! Bonucci... 09:27
Son durumları belli oldu! Sparta Prag maçında... Son durumları belli oldu! Sparta Prag maçında... 09:20
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 09:11