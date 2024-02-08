YEMEKTEYİZ puan tablosu 8 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gökçen kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Gökçen Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 8 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÖKÇEN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Şubat yarışmacısı Gökçen Hanım oldu. Gökçen Hanım'ın puan tablosu yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Şubat yarışmacısı Eray Bey oldu. Eray Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ezgi: 5

Duygu: 8

Günday: 5

Gökçen: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜNDAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Şubat yarışmacısı Günday Bey oldu. Günday Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Eray: 6

Duygu: 3

Ezgi: 6

Gökçen: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Şubat yarışmacısı Duygu Hanım oldu. Duygu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylama sonucu şu şekilde oldu:

Eray: 4

Gökçen: 4

Ezgi: 3

Günday: 4