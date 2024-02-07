Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 7 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 7 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Eray Bey oldu. Eray Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 7 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 18:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 7 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Eray Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 7 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Şubat yarışmacısı Eray Bey oldu. Eray Bey'in puan tablosu yapılacan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ezgi: 5

Duygu: 8

Günday: 5

Gökçen: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜNDAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Şubat yarışmacısı Günday Bey oldu. Günday Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Eray: 6

Duygu: 3

Ezgi: 6

Gökçen: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Şubat yarışmacısı Duygu Hanım oldu. Duygu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylama sonucu şu şekilde oldu:

Eray: 4

Gökçen: 4

Ezgi: 3

Günday: 4

DİĞER
Eşini öpmeye doyamadı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatilde aile pozları geldi!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
G.Saray'dan bomba hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Aile destek paraları ne zaman ZAMLI yatacak?
MSÜ geç başvuru nasıl yapılır?
YDS BAŞVURU EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi! Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi! 18:43
Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı 18:13
Bülent Uygun'dan transfer açıklaması! Bülent Uygun'dan transfer açıklaması! 18:12
Barcelona'ya gitmediği için pişman mı? Arda'dan flaş yanıt! Barcelona'ya gitmediği için pişman mı? Arda'dan flaş yanıt! 18:03
Sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar... Sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar... 17:44
Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 17:06
Daha Eski
Anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sol beki Anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sol beki 16:30
1. Lig'de 23. hafta programı belli oldu! 1. Lig'de 23. hafta programı belli oldu! 16:12
"Sahada tam bir savaşçı olurum!" "Sahada tam bir savaşçı olurum!" 16:07
Beşiktaş'ın Antalya kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Antalya kafilesi belli oldu! 16:01
Jean Onana'ya bir şok daha! Jean Onana'ya bir şok daha! 15:53
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:39