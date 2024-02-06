Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 Şubat Salı | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 Şubat Salı | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024 6 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 6 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 6 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 Şubat Salı | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 6 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 6 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 6 Şubat Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 6 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 6 Şubat Salı günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı açıklanınca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

DİĞER
“Estetik mucizesi diye bir şey var!” Kibariye'nin kızı Birgül’ü bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 deprem konutunun anahtar teslim törenine katılacak
G.Saray'a Azeri bek!
G.Saray'dan on numara operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kapımdaki Casus filminin konusu ne?
Kod Adı: Olympus filminin konusu ne?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 Şubat rakamları
AFAD - Kandilli son depremler 6 Şubat 2024
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 6 ŞUBAT 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe beğenmemişti! Şov yaptı F.Bahçe beğenmemişti! Şov yaptı 09:20
Başakşehir'in Kupada rakibi Hatayspor! Başakşehir'in Kupada rakibi Hatayspor! 09:14
Galatasaray - Bandırmaspor | CANLI İZLE Galatasaray - Bandırmaspor | CANLI İZLE 09:09
Alanyaspor'da ayrılık! Alanyaspor'da ayrılık! 09:07
Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? 07:38
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Daha Eski
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:40
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:39
Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... 00:15