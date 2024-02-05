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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 5 Şubat Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024 5 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 5 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 5 Şubat Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 11:57 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 12:10
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 5 Şubat Pazartesi | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 5 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 5 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 29 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 5 ŞUBAT?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 5 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı açıklanınca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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