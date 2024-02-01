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YEMEKTEYİZ puan tablosu 1 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmet kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı İsmet Bey oldu. İsmet Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmet kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 1 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 18:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 1 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmet kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı İsmet Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 1 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İSMET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1 Şubat yarışmacısı İsmet Bey oldu. İsmet Bey'in puan tablosu yapılan oylama sonucunda şu şekilde oldu:

Nedim: 5

Gökçe: 5

Gizem: 6

Fatma: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GİZEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ocak Çarşamba yarışmacısı Gizem Hanım oldu. Gizem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Gökçe: 7

Fatma: 5

Nedim: 7

İsmet: 8

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÖKÇE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Ocak Salı yarışmacısı Gökçe Hanım oldu. Gökçe Hanım'ın puan tablosu yapılan oylama sonucunda şu şekilde oldu:

İsmet: 5

Nedim: 7

Fatma: 4

Gizem: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FATMA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Ocak Pazartesi yarışmacısı Fatma Hanım oldu. Fatma Hanım'ın puan tablosu yapılan oylama sonrasında şu şekilde:

İsmet: 3

Gizem: 4

Gökçe: 3

Nedim: 3

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