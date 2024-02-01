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SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | 1 Şubat Survivor elenen isim kim oldu?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 1 Şubat Perşembe günü yayımlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 1 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 12:00
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SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | 1 Şubat Survivor elenen isim kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 1 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 1 Şubat Perşembe günü ödül oyunu oynanacak. Kazanan taraf bölüm sonunda belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda Kardeniz, Pınar, Aysu ve Berna adadan gitmemek için mücadele edecek. Parkurun galibi adada kalmaya devam ederken elenen ise yarışmaya veda edecek. Survivor'da elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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