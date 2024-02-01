Haberler Magazin 2 Şubat Çarşamba TRT 1 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

2 Şubat Çarşamba TRT 1 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 2 Şubat Cuma TRT 1 yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 01:30
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2 Şubat Çarşamba TRT 1 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

2 Şubat TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 2 Şubat Cuma TRT 1 yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (2 ŞUBAT 2024)

06.25 Benim Adım Melek

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.45 Diriliş Ertuğrul

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Türk Sineması 'Hara'

22.20 Bir Sevdadır

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