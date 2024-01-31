Haberler Magazin SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK | Survivor All Star dans yarışmasını kim kazandı?

SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK | Survivor All Star dans yarışmasını kim kazandı?

Survivor All Star 2024 31 Ocak Çarşamba günü dans yarışmasıyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 31 Ocak Survivor Dans yarışmasını kim, hangi takım kazandı? İşte 31 Ocak Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK | Survivor All Star dans yarışmasını kim kazandı?

SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dans yarışması yapılacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 31 Ocak Survivor Dans yarışmasını kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DANS YARIŞMASINI HANGİ TAKIM KAZANDI 31 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dans yarışmasını kazanan henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan dünya yıldızı hamlesi! Taraftarlar havaalanına akın edecek...
CHP'de Çankaya savaşı! İmamoğlu'ndan 'Buğra Gökçe'li İzmir intikamı... Kılıçdaroğlu'ndan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı
G.Saray'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanacak
Cimbom jokerini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
31 Ocak Çarşamba TV8 YAYIN AKIŞI
TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Ocak rakamları
FED FAİZ KARARI BUGÜN | İşte beklenti anketi ve ekonomistlerin tahminleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman? Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman? 10:31
G.Saray'dan Assignon'a resmi teklif! G.Saray'dan Assignon'a resmi teklif! 10:28
Ziyech'li Fas kupadan elendi! Ziyech'li Fas kupadan elendi! 10:27
Kayıtlar açıklanacak mı? TFF'den VAR kararı! Kayıtlar açıklanacak mı? TFF'den VAR kararı! 10:24
Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? 10:06
Ronaldo'nun yakın arkadaşı Kartal'a! Ronaldo'nun yakın arkadaşı Kartal'a! 10:04
Daha Eski
Cimbom jokerini buldu! Cimbom jokerini buldu! 10:04
Liverpool - Chelsea maçı ne zaman? Liverpool - Chelsea maçı ne zaman? 09:50
Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman? Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman? 09:36
West Ham United - Bournemouth maçı ne zaman? West Ham United - Bournemouth maçı ne zaman? 09:33
G.Saray'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanacak G.Saray'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanacak 09:20
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:47