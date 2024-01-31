SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK | Survivor All Star dans yarışmasını kim kazandı?

SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dans yarışması yapılacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 31 Ocak Survivor Dans yarışmasını kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DANS YARIŞMASINI HANGİ TAKIM KAZANDI 31 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dans yarışmasını kazanan henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Nagihan Karadere

Nihat Altınkaya

Bozok Gören

Turabi Çamkıran

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Sercan Yıldırım

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM