YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 OCAK Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Gizem Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 30 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GİZEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Ocak Salı yarışmacısı Gizem Hanım oldu. Gizem Hanım'ın puan tablosu yapılacak ola oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FATMA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Ocak Pazartesi yarışmacısı Fatma Hanım oldu. Fatma Hanım'ın puan tablosu yapılan oylama sonrasında şu şekilde:

İsmet: 3

Gizem: 4

Gökçe: 3

Nedim: 3