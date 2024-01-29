Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 29 Ocak Pazartesi

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 29 Ocak Pazartesi

Survivor All Star 2024 29 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 29 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 29 Ocak Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 23:53 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 00:33
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 29 Ocak Pazartesi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 29 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 29 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 29 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 29 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 29 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı AYSU oldu.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
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