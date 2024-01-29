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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 29 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 29 Ocak | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 29 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 12:50
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 29 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 29 OCAK? | Gelinim Mutfakta'nın 13011. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 29 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 29 Ocak Pazartesi tarihli günün çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA CUMA GÜNÜ ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 26 Ocak Cuma günü çeyrek altını Selda gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22-26 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Selda gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15-19 Ocak hafta finalinde elenen isim Melahat gelin oldu.

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