30 Ocak Salı Star TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

30 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 30 Ocak Salı Star TV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.
STAR TV YAYIN AKIŞI (30 OCAK 2024)
07.00 Kiralık Aşk
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13.30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Söz
18.15 Star Haber
19.00 Çok Güzel Hareketler 2
20.00 Hedefim Sensin