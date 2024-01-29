Haberler Magazin 30 Ocak Salı Star TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

30 Ocak Salı Star TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 30 Ocak Salı Star TV yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 01:10
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30 Ocak Salı Star TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

30 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 30 Ocak Salı Star TV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

STAR TV YAYIN AKIŞI (30 OCAK 2024)

07.00 Kiralık Aşk

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2

20.00 Hedefim Sensin

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