29 Ocak Pazartesi TV8 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

29 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 29 Ocak Pazartesi TV8 yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

TV8 YAYIN AKIŞI (29 OCAK 2024)

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star

12:00 GDemet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz