Haberler Magazin 29 Ocak Pazartesi TV8 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

29 Ocak Pazartesi TV8 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 29 Ocak Pazartesi TV8 yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 02:10
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29 Ocak Pazartesi TV8 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

29 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 29 Ocak Pazartesi TV8 yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

TV8 YAYIN AKIŞI (29 OCAK 2024)

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star

12:00 GDemet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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