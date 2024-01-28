Haberler Magazin 29 Ocak Pazartesi TRT 1 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

29 Ocak Pazartesi TRT 1 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 29 Ocak Pazartesi TRT 1 yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 00:50
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29 Ocak Pazartesi TRT 1 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

28 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 29 Ocak Pazartesi TRT 1 yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (29 OCAK 2024)

06.25 Benim Adım Melek

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.45 Diriliş Ertuğrul

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00.15 Teşkilat

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