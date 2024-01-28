29 Ocak Pazartesi Kanal D YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

29 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 29 Ocak Pazartesi Kanal D yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

KANAL D YAYIN AKIŞI (29 OCAK 2024)

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 İnci Taneleri

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk ve Umut

17.30 Arka Sokaklar

18.40 Kanal D Ana Haber

20.00 İnanılmaz Örümcek Adam 2