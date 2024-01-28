29 Ocak Pazartesi Kanal D YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

29 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 29 Ocak Pazartesi Kanal D yayın akışı detaylarını sizler için derledik.
KANAL D YAYIN AKIŞI (29 OCAK 2024)
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 İnci Taneleri
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk ve Umut
17.30 Arka Sokaklar
18.40 Kanal D Ana Haber
20.00 İnanılmaz Örümcek Adam 2