29 Ocak Pazartesi ATV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

29 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 29 Ocak Pazartesi ATV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.
ATV YAYIN AKIŞI (28 OCAK 2024)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 tav Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Safir
00.20 Ateş Kuşları