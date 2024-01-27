Nagihan diskalifiye mi oldu? | Survivor Nagihan ne yaptı? - Survivor'da olaylı gece!

Survivor All Star'da 27 Ocak gecesi olaylı bir konsey yaşandı. Yarışmacılardan Nagihan Karadere'nin diğer yarışmacılarla olan anlaşmazlığı neticesinde iki takım karşı karşıya geldi. Peki, Nagihan diskalifiye mi oldu? Survivor Nagihan ne yaptı? İşte detaylar...

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor'da Nagihan Karadere diskalifiye olmadı. Ancak Nagihan'a 3 ödül cezası verildi.

SURVIVOR NAGİHAN NE YAPTI?

Nagihan Alçı'nın diğer yarışmacılar ile olan tartışmaları krize sebep oldu. Sahra ve Hakan'la geçmiş dönemlerden yaşanan birtakım olayları hatırlatan Nagihan yarışmanın kurallarına aykırı olacak şekilde tartışmaya girdi. Nagihan'a 3 ödül ceza verildi. Ancak önümüzdeki haftalarda benzer olaylar yaşanması durumunda diskalifiye olma ihtimalinin de olduğu belirtildi.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır. Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.