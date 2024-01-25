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SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | 25 Ocak Survivor elenen isim kim oldu?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 25 Ocak Perşembe günü yayımlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 25 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:30
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SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | 25 Ocak Survivor elenen isim kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 25 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 25 Ocak Perşembe günü ödül oyunu oynanacak. Kazanan taraf bölüm sonunda belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda Sercan, Bozok, Turabi ve Özgür adadan gitmemek için mücadele edecek. Parkurun galibi adada kalmaya devam ederken elenen ise yarışmaya veda edecek. Survivor'da elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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