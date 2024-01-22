Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 22 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 22 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 22 Ocak | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 07:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 22 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 22 Ocak? | Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 22 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 22 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Ocak Pazartesi tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da en düşük toplam puanı alarak elenen isim yeni yarışmacı Filiz oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz hafta 10 altın bilezik kazanan isim Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 22 OCAK PUAN DURUMU

Yeşim gelin:

Selda gelin:

Tuğba gelin:

Filiz gelin:

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray maçında Trabzonspor tribünlerinden görülmemiş tepki! Kerem Aktürkoğlu’nun golünden hemen sonra…
MİT operasyonunda yeni ayrıntılar! MOSSAD adım adım izlendi! Her şey o ismin ifadesinin ardından başlamış
Beşiktaş'tan Ada'ya çıkarma!
Cimbom'dan ligi sarsacak hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 Ocak
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 07:10
Girona Sevilla'yı dağıttı! Girona Sevilla'yı dağıttı! 01:05
Juventus Lecce'yi deplasmanda devirdi! Juventus Lecce'yi deplasmanda devirdi! 01:05
Girona Sevilla'yı dağıttı! Girona Sevilla'yı dağıttı! 01:04
Juventus Lecce'yi deplasmanda devirdi! Juventus Lecce'yi deplasmanda devirdi! 00:51
Fatih Terim'den Bakasetas açıklaması! Fatih Terim'den Bakasetas açıklaması! 23:55
Daha Eski
Erden Timur: Hiçbir güç bize engel olamaz! Erden Timur: Hiçbir güç bize engel olamaz! 23:55
Maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..." Maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..." 23:55
Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a eleştiri! Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a eleştiri! 23:54
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! 23:54
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net sarı kart" Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net sarı kart" 23:54
Toroğlu'dan Livakovic'e eleştiri! İşte o sözler Toroğlu'dan Livakovic'e eleştiri! İşte o sözler 23:54