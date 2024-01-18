Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 18 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 18 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 18 Ocak | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 18 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 18 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 18 OCAK? | Gelinim Mutfakta'nın 1304. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 18 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18 Ocak Perşembe tarihli günün çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını Yeşim gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak hafta finalinde elenen isim Gülenay gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 18 OCAK PUAN DURUMU

Yeşim gelin:

Selda gelin:

Tuğba gelin:

Filiz gelin:

DİĞER
Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! İşte Burcu Biricik'in bebeğinin cinsiyeti
Başkan Erdoğan'dan AK Parti aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar | Ankara ve İzmir'de kimler aday olacak?
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Transferde dur durak bilmiyor! F.Bahçe'den yılın bombası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? (18 Ocak)
Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Ocak rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta ayrılık! KAP'a bildirildi Beşiktaş'ta ayrılık! KAP'a bildirildi 14:00
G.Saray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar G.Saray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar 13:54
Trabzonspor-G.Saray derbisi için flaş karar! Trabzonspor-G.Saray derbisi için flaş karar! 13:24
Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 13:09
Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Bakasetas açıklaması! Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Bakasetas açıklaması! 12:48
Trabzonspor'dan Onuachu tepkisi! Trabzonspor'dan Onuachu tepkisi! 12:34
Daha Eski
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Trabzonspor'da flaş ayrılık! 12:32
F.Bahçe'nin yıldızına Hırvatistan'dan sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına Hırvatistan'dan sürpriz teklif! 12:07
Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 11:51
Kanarya İsmail Yüksek'in yerine o ismi alacak! Kanarya İsmail Yüksek'in yerine o ismi alacak! 11:48
G.Saray'dan ayrılığa şartlı yeşil ışık! G.Saray'dan ayrılığa şartlı yeşil ışık! 11:36
Şartları zorlayacak! Aslan'dan 10 numara hamle Şartları zorlayacak! Aslan'dan 10 numara hamle 11:03