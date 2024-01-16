Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 16 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 16 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 16 Ocak Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 16 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 16 Ocak Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 16 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 16 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 14 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 16 Ocak Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 16 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 15 Ocak Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde eleme adayı isim henüz belli olmadı. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

DİĞER
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi! Kaya Çilingiroğlu’ndan kızı Zehra’ya duygusal sözler!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye ve İsrail'e rest: Artık yetti! | İstanbul muradına kavuşacak | Harekat sinyali: Huzur hattı
Santos eski öğrencisini getiriyor!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 16 Ocak puan durumu
Karateci Çocuk filminin konusu ne, oyuncuları kim?
SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ - Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Emekli ve memur zammı için saat verildi!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'e Aytaç Kara damgası! Süper Lig'e Aytaç Kara damgası! 11:43
Fırtına'da Avcı farkı! Fırtına'da Avcı farkı! 11:41
Konyaspor transferi açıkladı! Konyaspor transferi açıkladı! 11:41
Pendikspor Umut Nayir'i duyurdu! Pendikspor Umut Nayir'i duyurdu! 11:33
Roma'da Mourinho dönemi sona erdi Roma'da Mourinho dönemi sona erdi 11:32
Santos eski öğrencisini getiriyor! Santos eski öğrencisini getiriyor! 11:24
Daha Eski
F.Bahçe istiyordu! Bonservisi belli oldu F.Bahçe istiyordu! Bonservisi belli oldu 11:19
Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta? 11:14
Çağlar transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu Çağlar transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu 11:13
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 11:12
Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 10:39
Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 10:34