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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 15 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 15 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 15 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 15 Ocak Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:40
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 15 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 15 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 14 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 15 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 15 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 15 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde eleme adayı isim henüz belli olmadı. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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