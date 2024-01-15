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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 15 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Ocak | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 15 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:40
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 15 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 15 OCAK? | Gelinim Mutfakta'nın 1301. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 15 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15 Ocak Pazartesi tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 12 Ocak Cuma günü çeyrek altını Tuğba gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak hafta finalinde kendi isteğiyle programa veda eden isim Gülenay gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK PUAN DURUMU

Yeşim gelin:

Selda gelin:

Tuğba gelin:

Filiz gelin:

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